Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku: "Hastanemiz açıldığı günden itibaren her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunmaktadır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku: "Hastanemiz açıldığı günden itibaren her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunmaktadır"

İHA

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku: "Hastanemiz açıldığı günden itibaren her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunmaktadır"

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021 yılında 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi.
5 Mayıs 2018'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan bin 607 yatak kapasiteli Kayseri Şehir Hastanesi, bölgeye hitap etmeye devam ediyor. 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla sağlık hizmeti veren hastanede, 2021 yılı içerisinde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verildi. Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku, hastanenin açıldığı günden bu yana her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunduğunu söyleyerek, "Aynı zamanda covid19 pandemi sürecinde pandemiye yönelik etkin ve adından söz ettirecek şekilde hizmet vermektedir. Kayseri Şehir Hastanesi yönetimi olarak pandemi süresinde pandemi dışı hastaların mağdur edilmemesi ve gerekli hizmeti almaları hedeflenmektedir. 2021 yılı içerisinde vermiş olduğumuz pandemi ve pandemi dışı alanlardaki hizmetlerimizden bahsetmek gerekirse, 2021 yılı içerisinde acil servis hizmeti olarak hem pandemi hem de pandemi dışı alanda şehrimizin bulunduğu tüm bölgeye hitap edecek şekilde hizmet verilmektedir. Hastanemizde tıbbi cihaz, ekipman ve donanımlar açısından hiçbir eksikliğinin bulunmamasıyla birlikte, en yüksek sayıda hasta başvurusunun olduğu dönemlerde bile tüm sağlık hizmetleri karşılanmıştır. 2021 yılı içerisinde pandemi polikliniklerinde 209 bin 623 hastaya hizmet verilmiştir. Yine pandemi servislerinde 44 bin 838 hasta ve pandemi yoğun bakım üniterinde ise 5 bin 631 hasta yatarak tedavi hizmeti almıştır. Pandemi dışı alanlarda ise kapasitemizin elverdiği en yüksek oranda hizmetlerimiz verilmeye çalışılmıştır. Pandemi dışı polikliniklerde 1 milyon 785 bin 59 hastaya poliklinik hizmeti verilmiştir. Pandemi dışı yataklı servislerimizde 33 bin 583 hastaya, pandemi dışı yoğun bakım ünitelerinde ise bin 775 hastaya yataklı tedavi hizmeti verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Kurku, "Aynı zamanda ameliyathanelerde pandemiye ayrılmış özel ameliyathane salonlarının yanında diğer operasyonlara da mümkün olduğunca devam edilmiştir. Tüm bu hizmetler verilirken hastane yönetimi adına uygulaması çok zor olan geçici yatak kapasitesi artırımı başarı ile sağlanmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde toplam 400 geçici yatak artırımı yapılmıştır. Bu hizmetler verilirken gerek hekimlerimiz ve gerekse diğer sağlık personelimiz hem pandemide hem de pandemi dışı alanlarda hizmet vermişlerdir. Günümüzde geldiğimiz noktada tüm sağlık çalışanlarımız, uzun süren pandeminin oluşturduğu, fiziksel ve ruhsal yorgunluğa rağmen, büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapmaya devam etmektedirler. 2021 yılında tüm imkanlarını seferber ederek, hizmet vermeye çalışan bir kurum olarak; 2022 yılının halkımız ve tüm insanlık için pandemiden uzak sağlıklı bir yıl olmasını dileriz. Bu sağlık hizmetlerinin sunumunda fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize en içten duygularımızla şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Küresel otel zincirleri Erciyes’e yatırımı hızlandırdı
YEREL HABERLER Küresel otel zincirleri Erciyes’e yatırımı ...
Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu
YEREL HABERLER Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu
Hacılar’da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi Başkan Özdoğan: “Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Hacılar’da sıfır atık proje semineri ...
Develi’de ‘e-sınav merkezi’ hizmete başladı
YEREL HABERLER Develi’de ‘e-sınav merkezi’ hizmete başladı
Kayseri'de yaban hayatına destek
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayatına destek
CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız
YEREL HABERLER CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru ...
Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı
2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı Kayseri'de tramvayda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER 2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı Kayseri'de ...
Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl ...
İlkokul öğrencileri, Atatürk’e yazdıkları mektupları gökyüzüne bıraktı Özel Tekden İlkokulu öğrencileri Atatürk’ün Kayseri’yi ziyaretinin 102. Yılını kutladı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, Atatürk’e yazdıkları mektupları ...
Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti
Atletler Gaziantep'ten madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Atletler Gaziantep'ten madalyalarla döndü
Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ...
Kayseri Şeker'den örnek proje
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den örnek proje
ERÜ'ye Ödül
YEREL HABERLER ERÜ'ye Ödül
Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı
Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi’nde başladı
YEREL HABERLER Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları ...
Kayseri’de kapanan 67 mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri’de kapanan 67 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 ...
Melikgazi'de işçilerin ikramiyeleri ödeniyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de işçilerin ikramiyeleri ödeniyor
2021’in hacamatta son ‘Altın Günü’ yarın Dr. Selim Engez: “Hacamat doğal bir detoks yöntemidir”
YEREL HABERLER 2021’in hacamatta son ‘Altın Günü’ yarın Dr. Selim ...
Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı
Talas’ta kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor
YEREL HABERLER Talas’ta kültür sanat etkinlikleri hız kesmiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.