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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

İHA

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ilçe ziyaretlerindeki durağı Akkışla oldu. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Büyükkılıç, talepler ve önerileri öğrendi, Akkışla’ya ilişkin yapılması planlanan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.
Başkan Büyükkılıç; yaylaları, gilaburusu ve yoğurdu ile bilinen Akkışla’da ilçe kaymakamı, belediye başkanı ve muhtarlar ile bir araya gelirken, ilçe sakinleri ile de görüştü. Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Akkışla Kaymakamı Erkan Minuz, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti İlçe Koordinatörü Şaban Elbiz, AK Parti İlçe Başkanı Özgür Özuzun, MHP İlçe Başkanı Mustafa Görgün, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel, Akkışla İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Pınar, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreten, yetiştiren, istihdama vesile olan bir anlayışı amaçladıklarını belirterek, “Gerçekten bir Türkmen ilçesine gelmenin ve burada sıcak bir ilgiyle karşılanmanın her zaman mutluluğunu yaşıyoruz. Asıl olan birliğimiz, berberliğimiz, muhabbetimizdir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz. Amacımız, bölgelerimizin daha canlı, gerçekten daha yaşanabilir olmasıdır. İnsanların merkeze taşınmak yerine taşrada hayatını sürdürmek suretiyle üreten, yetiştiren, istihdama vesile olan bir anlayış içerisinde hayatını sürdürmesidir” ifadelerini kullandı.
Birlik ve beraberlik mesajı vererek, bölge insanını “Allah’a şükürler olsun bu bölge insanı ile ilgili kafamızda hiçbir tereddüt yok, cömertlik desen burada, sıcaklık desen burada, gerçekten insanlık desen burada” diye tanımlayan Başkan Büyükkılıç, “Merhametimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Türk insanına, Türk töresine yakışan anlayış içerisinde hep fedakarlık üzerine istemini kurmuş bir millet olarak kendimizden çok başkalarını düşünmek durumunda olduğumuzu da unutmamalıyız. Merhametimizi asla göz ardı etmemeliyiz. Hep fedakârlık üzerine sistemini kurmuş bir millet olarak, kendimizden çok başkalarını düşünmek durumunda olduğumuzu da unutmamalıyız. O açıdan Allah’a şükürler olsun bu bölge insanı ile ilgili kafamızda hiçbir tereddüt yok, cömertlik desen burada, sıcaklık desen burada, gerçekten insanlık desen burada. Bizim için adeta mahallelerinizde birer temsilci olmaktan öte, bizlere sahip çıkan yaklaşım içerisinde hareket ettiğiniz için dua ediyoruz” şeklinde konuştu.
2022 yılında Akkışla’nın doğalgaza kavuşacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Akkışla’mız inşallah doğalgaz ile buluşacak. Yapılacak çalışmanın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. 2022’de Sarıoğlan’ımız ve Akkışla’mız, 2022 sonuna doğru lansmanı yapılacak Özvatan ve Felahiye’miz, 2023 sonuna doğru lansmanı yapılacak Pınarbaşı’mız ve Sarız’ımız da doğalgazla buluşmuş olacak. Bu fedakârlığı insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sürdüren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, siz muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da Başkan Büyükkılıç’ın kırsalın dostu bir belediye başkanı olduğunu ifade ederek, “Bizi yüreklendiren Memduh Başkanı’mızın bugüne kadar vermiş olduğu sözleri bizzat yanında çalıştığımdan dolayı gideceğimiz bir yerde hemen şunu sorardı, tamam oraya program alın ama neler söylediler, neleri yapıldı, niye yapılmadı, dersimizi çalışıp o şekilde gitmemiz sağlardı. Bizler de oradan gördüğümüz görgülerle biz de ilçemizde bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başından sonuna kadar Allah işini gücünü rast getirsin. Cenabı Allah ayaklarına taşlar değdirmesin, kırsalın dostu bir başkan oldu. Kırsalımızda başkanım Akkışla tarihinde diğer ilçelerimizde de eşdeğer çalışıyor ancak Akkışla’mıza adınızı yazdıracak eserler yaptınız” diye konuştu. Başkan Arslan, hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.
Bu zamana kadar kırsala verdiği değeri bu güne kadarki kısa görev süresinde gördüğünü ifade eden Akkışla Kaymakamı Erkan Minuz ise konuşmasında, gerek kırsala verdiği değer, gerekse yapılan okul ve doğalgaz çalışmaları için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Doğalgaz’ın Akkışla için çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Minuz, koyun destekleri ile tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı da teşekkürlerini ileterek, tarımsal anlamda gübre ile tohum anlamında Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri olacağını duyduğunu ve desteklerin sürmesini beklediklerini dile getirdi. Toplantı sonunda Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı plaket takdim edip, yayla evi maketi hediye etti.
İlçe ziyaretinde vatandaşlarla buluşmayı ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi’ndeki hanımların el emeği göz nuru çalışmalarını inceledi.

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