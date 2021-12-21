Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor

İHA

Melikgazi Belediyesi'nin Çölyak hastalarına desteği dürüyor

Melikgazi Belediyesi sadece glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına 175 adet gıda destek paketi dağıttı.
Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, ilçede tespit ettikleri 175 aileye glütensiz ürünleri teslim ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Cenabı Allah kimseye sağlıkla ilgili problem vermesin. Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya her zaman Çölyaklılar ile ilgili birçok faaliyet yapıyor, bizler de destek vermeye çalışıyoruz. Bugün 175 adet gıda paketini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle buluşturduk. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Endüstriyel gıdaların çok az tüketilmesi lazım. Doğal, organik sağlıklı ürünler tüketmek gerekiyor. Çölyak hastalığı da her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda da bilinçlendirmek lazım. Sağlığımız için her şeyi yememek, dikkat etmek lazım. Doğal ürünleri tüketmek lazım yoksa insanın genetiği bozuluyor ve maalesef farklı hastalıklara sebep olabiliyor. Melikgazi Belediyesi olarak her zaman çölyak hastalarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na çölyak hastalarına her zaman destek olduğu için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çolakbayrakdar: "Ürettiğimiz asfalt ile 4 milyon 922 bin TL tasarruf sağladık"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "Ürettiğimiz asfalt ile 4 ...
Güneş'ten 'gübre' önerisi: "Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin" Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş: "Gübredeki tekelleşmenin önüne ancak böyle geçebiliriz"
YEREL HABERLER Güneş'ten 'gübre' önerisi: "Çiftçilerimizin gübresini ...
Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk
YEREL HABERLER Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk
Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu
Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi
YEREL HABERLER Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Önder Kurku: "Hastanemiz açıldığı günden itibaren her branşta bilim ve teknolojinin ışığında hizmet sunmaktadır"
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin ...
Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Küresel otel zincirleri Erciyes’e yatırımı hızlandırdı
YEREL HABERLER Küresel otel zincirleri Erciyes’e yatırımı ...
Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu
YEREL HABERLER Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu
Hacılar’da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi Başkan Özdoğan: “Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Hacılar’da sıfır atık proje semineri ...
Develi’de ‘e-sınav merkezi’ hizmete başladı
YEREL HABERLER Develi’de ‘e-sınav merkezi’ hizmete başladı
Kayseri'de yaban hayatına destek
YEREL HABERLER Kayseri'de yaban hayatına destek
CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru olmuş, TBMM'de bunu konuşacağız
YEREL HABERLER CHP'li Öztunç: Kayseri'de insanlar kooperatif mağduru ...
Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı
2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı Kayseri'de tramvayda unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER 2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı Kayseri'de ...
Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl ...
İlkokul öğrencileri, Atatürk’e yazdıkları mektupları gökyüzüne bıraktı Özel Tekden İlkokulu öğrencileri Atatürk’ün Kayseri’yi ziyaretinin 102. Yılını kutladı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, Atatürk’e yazdıkları mektupları ...
Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti
Atletler Gaziantep'ten madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Atletler Gaziantep'ten madalyalarla döndü
Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ...
Kayseri Şeker'den örnek proje
YEREL HABERLER Kayseri Şeker'den örnek proje
ERÜ'ye Ödül
YEREL HABERLER ERÜ'ye Ödül
Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı
Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları Erciyes Üniversitesi’nde başladı
YEREL HABERLER Türkiye Üniversiteler Basketbol 2. Lig maçları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.