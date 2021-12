Başkan Çolakbayrakdar: "Ürettiğimiz asfalt ile 4 milyon 922 bin TL tasarruf sağladık"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen; Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 2021 yılında 4 milyon 922 bin TL, 5 yılda ise 28 milyon 40 bin TL tasarruf sağladıklarını söyledi.

‘Kendi kendine yeten belediye’ olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a kalıcı hizmetler yaparak, Kayseri’yi daha modern hale getireceğiz” dedi. Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plenti ve asfalt şantiyesini Kocasinan’a kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi. “Yaklaşık 5 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıdıklarını belirtti. Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol (14 milyon 608 bin TL tasarruf), 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol (4 milyon 166 bin TL tasarruf), 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol (1 milyon 891 bin TL tasarruf), 2020 yılında 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol (2 milyon 452 bin TL tasarruf), 2021 yılında ise 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol (4 milyon 922 bin TL tasarruf) yaptık. Yaklaşık 5 yılda 28 milyon 40 bin TL tasarruf sağladık. 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel yatırımları vatandaşların hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.

