Yargıtay, Aliye Boydak'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada, eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'a (60) verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu ve dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Aliye Boydak ile avukatı hazır bulundu. 5 çocuk annesi Aliye Boydak, mahkemede yaptığı savunmasında, "'Bana örf ve adetten dolayı abla' deniliyor. Yardımlarımın bir kısmı o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabilir. Ülkeme ihanet için yapmadım. Toplantılara katılmadım, Bank Asya´da açılan hesaplardan ve yatırımlardan haberim yok. 19 aydır tutukluyum. Benden imam olmaz, zaten benim bilgim buna yetmez" dedi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan Aliye Boydak´a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Boydak´ın cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi.

İTİRAZ EDİLDİ, BOZMA KARARI VERİLDİ

Sanık Aliye Boydak'ın avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatlar, Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun olduğu yönünden karar vermesi üzerine dosyayı bu kez temyiz ederek, Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay'ın temyiz incelemesinde, tanıkların soruşturma aşamasında `bilgi sahibi´ sıfatıyla verdikleri fakat duruşmada kabul etmedikleri ifade içeriğine hukuki değer atfedilemeyeceği kaydedilerek, "Sanığın silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına organik bağ ile dahil olmak suretiyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk teşkil eden faaliyetlerde bulunduğunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyulması bakımından, hükümden sonra gelen ve sanığın örgütle irtibatı ve örgütteki konumuna ilişkin bilgiler içeren R.Ç., H.D.Ö. M.İ. ve N.Ö.´ye ait ifade ve teşhis tutanaklarının CMK´nın 217´nci maddesi gereğince duruşmada okunup, tartışılmasından ve gerektiğinde tanık olarak usulüne uygun biçimde dinlenmelerinden sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır" denildi.

Sanık Aliye Boydak, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-21 12:42:11



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