Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2 maçtır galibiyete hasret.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş’a kaybederken Yukatel Kayserispor, ardından Gaziantep FK ile ise berabere kaldı.

2 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Gaziantep FK maçında aldığı beraberlikle ayrıldı ve puanını 20 yaptı. Kayserispor son 2 maçta 2 gol atarken kalesinde ise 4 gol ördü. Sarı kırmızılıların oynadığı son 2 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş Kayserispor 42

Kayserispor Gaziantep FK 00

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