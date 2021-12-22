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Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı Bağ evi hırsızından pişkin hareket

İHA

Adliyeye sevk edilen pişkin hırsız şarkı söyleyerek oynadı Bağ evi hırsızından pişkin hareket

Kayseri’de 4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan hırsızlardan biri, ekip otosuna götürülürken şarkı söyleyerek oynadı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söyleyerek oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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