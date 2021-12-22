Kayserigücü FK'da ayrılık

Kayserigücü Futbol Kulübünde beklenmedik ayrılık. Sarı siyahlı takımda antrenör İsmail Okumuş ile yollar ayrıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kayserigücü Futbol Kulübünde Antrenör İsmail Okumuş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası yaşanan bu ayrılık spor camiasında şok etkisi oluşturdu. B Grubunda geride kalan 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayserigücü FK, 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kayserigücü Futbol Kulübünden yapılan açıklamada; "Uzun yıllar kulübümüze hizmet veren ve A takım antrenörlüğü görevinde bulunan İsmail Okumuş ve yardımcısı Kayhan Eryılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine bundan sonraki süreçte başarılar diler, vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.