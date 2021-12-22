Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 9. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 3 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 18 gol atıldı. Kayserispor 7 gol atarken Malatya ekibi ise 11 gol attı. Geçen sezon Malatya’da oynanan maç berabere biterken Kayseri’deki müsabakayı ise Malatyaspor kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 8 maç ve neticeleri şöyle;

2020/2021 Yeni MalatyasporKayserispor 11

2020/2021 KayserisporYeni Malatyaspor 10

2019/2020 KayserisporYeni Malatyaspor 21

2019/2020 Yeni MalatyasporKayserispor 40

2018/2019 Yeni MalatyasporKayserispor 11

2018/2019 KayserisporYeni Malatyaspor 00

2017/2018 Yeni MalatyasporKayserispor 32

2017/2018 KayserisporYeni Malatyaspor 01

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