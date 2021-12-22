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Başkan Çolakbayrakdar: “Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk”

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: “Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 2021 yılında 100 binden fazla ağacı toprakla buluştururken, 7 yılda ise 620 bin ağaç diktiklerini söyledi.
Kocasinan’da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Hem kentsel dönüşüm alanlarında hem de diğer bölgelerimizde insanların daha güzel vakit geçirebilecekleri ve daha mutlu olabilecekleri parklar ve yaşam alanları inşa ediyoruz. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin adet ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip, daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Farklı bitkilerin yetiştirilmesi noktasında ayrı bir gayretlerinin olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
“İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019 yılında ise 200 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 6 yılda toplam 2 milyon 68 bin metrekare yeşil alanı Kocasinan’ımızın hizmetine sunduk. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, bu yıl ise 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 7 yılda 620 bin ağaç diktik. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir.”
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı daha da güzelleştirmek adına benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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