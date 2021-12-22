Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Lig'in 18.haftasında Malatya'da oynanacak Yeni MalatyasporYukatel Kayserispor müsabakasına hakem Hüseyin Göçek atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Hüseyin Göçek'e bu maçta Kamil Çetin ile Candaş Elbil yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi olarak Onur Özütoprak belirlendi.
Hüseyin Göçek bu sezon Malatyaspor'un sahasında 43 kaybettiği Karagümrük maçını yönetirken, Kayserispor'un ise bu sezon ilk kez maçını yönetecek. Hüseyin Göçek Kayserispor'un son olarak geçen sezon sahasında 21 kazandığı Rizespor maçını yönetmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.