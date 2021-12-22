Kayserili sporcular Badminton’da Türkiye üçüncüsü

Ankara’da düzenlenen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden Kayserili sporcular, çift erkek ve çift bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayserili sporcuların önemli başarılara imza attığı 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Şampiyonada Kayserili sporcular Ayaz Talha ŞahinBerkay Açar çift erkeklerde, çift bayanlarda ise Emine Gül KocaoğluEmine Nur Kocaoğlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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