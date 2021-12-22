Sulusaray Belediyesinde imzalar atıldı

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Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Sulusaray Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.



Sulusaray Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilere çeşitli oranda sosyal hak elde ettiklerini belirterek şu şekilde devam etti, “Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğü girmesiyle üyelerimizin maaşlarına yüzde 29 oranında zam yapılacaktır. Belediye Başkanımız Bayram Yılmaz Beye teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz’da sözleşmenin iki taraf için hayırlı olması dileyerek işçilerine kazasız belasız şekilde aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcamaları temennisinde bulundu.

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