Bellona Kayseri Basketbol, başantrenör Aclan Kavasoğlu ile anlaştı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -HERBALİFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevi için Aclan Kavasoğlu ile anlaşma sağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bellona Kayseri Basketbol'da 15 senedir başantrenörlük yapan Ayhan Avcı, kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle istifa etmişti. Daha sonra üç maça kulüp antrenörü Selim Aldağ yönetiminde çıkan Kayseri Basketbol, başantrenörlük görevine Aclan Kavasoğlu'nu getirdi. Kavasoğlu'nun yarın takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-22 16:19:00



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