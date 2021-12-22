Kar yağışı Bünyan’da kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Bünyan'da yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı, ilçe merkezinde bulunan sosyal donatı alanlarında, doğal ve tarihi yerlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Güne kar ile başlayan Bünyanlılar görüntüleri ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Bünyan Belediye ekipleri de kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için kar yağışının başlaması ile birlikte yollarda, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ekipleri kar yağışının olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak vatandaşların kardan doyasıya eğlenmelerini ve tadını çıkartmalarını sağladı.

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