Kocasinan’ın taş ocağı, ürettiğiyle hem kendi maliyetini çıkardı hem de tasarruf sağladı

Agrega malzemesini üretmek için 2 Milyon 500 Bin TL karşılığında Taş Ocağını hizmete sunan Kocasinan Belediyesi, yılsonu itibariyle ürettiği 270 bin ton mıcır malzemesiyle hem tesisin maliyetini çıkardı hem de 2 Milyon 400 Bin TL ekonomiye kazandırdı. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, üretim tesisin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu söyledi.



Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yılın başında hizmete sundukları Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi ürettiklerini ifade etti. “Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde 5 yıl önce 214 bin metrekare alan üzerinde kurduğumuz ve Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Gürpınar Taş Ocağında asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Belediyelerin en önemli harca kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Hatta yüzölçümü olarak büyük bir alanı kapsayan ilçemizde altyapı çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Yeni imarlaşan bölgelerimize yeni yol yaparken, mevcut olan yollarımızı da yeniliyoruz. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Bu yıl, içinde bulunduğumuz taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretmeye başladık. Bu noktada ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırıyoruz. Her zaman belirttiğim gibi; her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmek için bütün birimlerimizle birlikte yoğun gayret sarf ediyoruz ve yatırımlarımızı daha da artırıyoruz. Hemşehrilerimize yol çalışmaları gibi her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum”.

Öte yandan yaptığı yatırımlarla ‘Kendi kendine yetebilen’ tesisleriyle dikkat çeken Kocasinan, 200 bin metrekare alana kurulan Agrega Üretim Tesisiyle kendi asfalt malzemesini üretiyor. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan konkasör ile asfalt plentinin teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştiriliyor. 2021 yılında toplam 270 bin ton mıcır kırmasıyla 4 Milyon 900 Bin TL eşdeğer maliyeti ekonomiye kazandıran Kocasinan Belediyesi, hem tesisin maliyetini (2 Milyon 500 bin TL) çıkardı hem de 2 Milyon 400 bin TL tasarruf sağladı.

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