Başkan Uzunlu: "Hepimizin cumhuriyete borcu var"

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu; "Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar; tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda, dernek üyeleri bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, "Cumhuriyetle yaşıt halk temelli olan derneğimizin temel kitlesi kadındır. Kırmızı çizgimiz; laik, demokratik hayatta kadınların sosyal ve siyasal yaşamda eşit kazanımlarıdır. Genel merkezimizle birlikte aynı duygularla yaptığımız farkındalık çalışmaları, yürüttüğümüz Avrupa Birliği projelerinde; kamu yöneticileri, yerel yönetimler, siz katılımcılarımız, ilimizdeki sivil toplum kuruluşları ile dayanışma halinde çalışmaktayız. Kısaca var olmak, görünür olmak, 'çözümde biz kadınlar da varız' demek için, her zaman sesinizi duyurmak için hep vardık. Cumhuriyetimizin bize sağladığı fırsat eşitliğinden faydalanan hepimizin cumhuriyete borcu var. Bu nedenle yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar; tüm kız kardeşlerimiz hayatın içinde eşit, sosyal, siyasal yaşama katılıncaya kadar devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından 25 yılı aşan dernek üyelerine plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.