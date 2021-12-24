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Büyükşehir Çalıştı, Kayserililer karın keyfini doyasıya çıkardı

İHA

Büyükşehir Çalıştı, Kayserililer karın keyfini doyasıya çıkardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde 7 noktada gece gündüz demeden karla mücadelesine devam ederken, Kayserililer de yağan kar yağışı ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, toplam 128 araç ve 291 personel ile karla mücadelesini sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat çalışma esasına göre karla mücadelesine aralıksız devam ederken, dün etkisini gösteren kar yağışı sonrası, ekipler ana arter, cadde ve sokaklarda kar temizleme ile tuzlama çalışmaları yaptı.
Ekipler, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gecegündüz mücadele ederken, Kayserililer de yağan kar yağışı ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı. Gençlerin ve çocukların Cumhuriyet Meydanı’nda kartopu mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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