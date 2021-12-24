Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Ali Ç., boşanma aşamasında olduğu Fatma Ç.'yi, ekmek aldıktan sonra evine dönerken, sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ekmek aldıktan sonra evine dönen Fatma Ç., boşanma aşamasında olduğu Ali Ç. ile karşılaştı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması, kavgaya dönüştü. Ali Ç., cebinden çıkardığı bıçağı vücudunun çeşitli yerlerine saplayarak, eşini ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Ç., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ç. ise polis merkezine giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-24 11:44:33



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