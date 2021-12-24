Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı´ndan "penaltı" açılaması

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 18´inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor´lu Gökhan Sazdağı, "Pozisyon penaltı şeklinde söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.
Ligin 18´inci haftasında Yukatel Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar´ın, "Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra haklısın ayağına basmış, penaltı´ diyor açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcu Gökhan açıklama yaptı. Sazdağı açıklamasında, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyaspor´lu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim" açıklamasında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-24 13:59:04
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