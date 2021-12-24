Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

İHA

Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 42 mağlup olan sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile 00 ve ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile 22 berabere kaldı. 3 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 21 yaptı. Kayserispor son 3 maçta 4 gol atarken kalesinde ise 6 gol ördü. Kayserispor ilk yarının son maçında Pazartesi günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
BeşiktaşKayserispor 42
KayserisporGaziantep FK 00
Yeni MalatyasporKayserispor 22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı demedim"
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı ...
Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın ...
Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa ...
Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati Evi'nde 4 bin 500 köpeğe ev sahipliği yapıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati ...
Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu"
YEREL HABERLER Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes ...
Büyükşehir Zabıta’dan “fahiş fiyat” denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıta’dan “fahiş fiyat” denetimi
Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı´ndan "penaltı" açılaması
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı´ndan "penaltı" ...
Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk ...
Büyükşehir, Şehit Komandolar Caddesi’ni Atatürk Bulvarı’na bağlayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, Şehit Komandolar Caddesi’ni Atatürk ...
Kocasinan’da 1 yılda 3 bin 184 aileye ‘hoş geldin bebek’ hediyesi
YEREL HABERLER Kocasinan’da 1 yılda 3 bin 184 aileye ‘hoş geldin ...
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Büyükşehir Çalıştı, Kayserililer karın keyfini doyasıya çıkardı
YEREL HABERLER Büyükşehir Çalıştı, Kayserililer karın keyfini ...
Erü’nün ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ başarısı
YEREL HABERLER Erü’nün ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ ...
Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı
YEREL HABERLER Yaşlı çiftin odunlarını zabıta taşıdı
Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı Eşini ağır yaraladıktan sonra teslim oldu
YEREL HABERLER Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı Eşini ağır ...
12 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 12 farklı yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Develi'de zabıta fiyat denetimi yaptı
Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu dönemi
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol'da Aclan Kavasoğlu dönemi
Bellona Kayseri’de imzalar atıldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’de imzalar atıldı
Fuhuş operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.