Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 3 maçtır galibiyete hasret.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 42 mağlup olan sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile 00 ve ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile 22 berabere kaldı. 3 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 21 yaptı. Kayserispor son 3 maçta 4 gol atarken kalesinde ise 6 gol ördü. Kayserispor ilk yarının son maçında Pazartesi günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
BeşiktaşKayserispor 42
KayserisporGaziantep FK 00
Yeni MalatyasporKayserispor 22
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.