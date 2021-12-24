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Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske makinasını tanıtıldı Vali Günaydın: “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” “Yeni Organize Sanayi Bölgemiz ile 10 bin işçi istihdam edeceğiz”

İHA

Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske makinasını tanıtıldı Vali Günaydın: “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” “Yeni Organize Sanayi Bölgemiz ile 10 bin işçi istihdam edeceğiz”

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin piyasa maliyetinin neredeyse yarısına geliştirip ürettikleri maske üretim makinesi tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” dedi.
Lisede yapılan tanıtıma Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Piyasada satış değeri 250 bin TL olan makinanın üretimi, öğrenciler ve öğretmenler tarafından 140 bin TL’ye mal edildi. Ayrıca seri üretim yapan makina, saniyede 3 maske üretebilme potansiyeline sahip şekilde geliştirildi. Okul yönetimi de talep olması halinde makinanın üretimine devam ederek satışını yapmak için araştırmalara başladı.
Yeni geliştirdikleri proje ile mezun meslek lisesi öğrencilerine ulaşarak, ara eleman eksiğini gidereceklerini söyleyen Vali Günaydın, “Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin geliştirdiği ve ürettiği bir makinanın tanıtımı için bir araya geldik. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler Kayseri olarak biliyorsunuz sanayi geçmişi ve kültürü olan bir şehiriz. Bu sanayi şehrimizin eleman ihtiyacını karşılamak için de mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin böyle güzel çalışmalar yapmaları, ürünler ortaya komaları doğrusu bizi heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Biz Kayseri olarak bugün 183 ülkeye ihracat yapan bir şehiriz. Tabii bu kolay olmuyor. Bu sanayi birikiminin oluşması zamanla ve ARGE ile oluyor. İşte lisemizin ARGE biriminin geliştirdiği bu makina da bu örneklerden bir tanesi. Biz de gerek liselerimize ve gerekse de bu işle uğraşan bütün kurumlarımıza her türlü desteği ve katkıyı veriyoruz. Biliyorsunuz ihracat hedefimizi 2021 yılında gerçekleştirdik. Bunun çok daha iyisini yapabilecek bir potansiyelimiz olduğunu gördük. Bu konuda eksiklerimiz neler? Bunlara da çalıştık ve şöyle bir çalışmayı başlattık, bizim mesleki ve teknik Anadolu liselerimizden son 5 yılda mezun olanların hepsine ulaşın dedik arkadaşlarımıza ve hala iş bulamayıp işsiz olan arkadaşlarımıza, “Gelin hemen işiniz hazır” diyoruz. Sanayi tesislerimizi, fabrikalarımızı görevlilerimiz, ekip halinde dolaştı. Hangi sanayi tesisimizin hangi alanda ara elemana ihtiyacı var, bunun tespitini yapıyoruz ve bu tespitler sonucunda hem sanayi tesislerimizden, hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde inşallah yakın zamanda işsiz gençlerimizin iş bulması konusunda ve tesislerimizin de ara eleman ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Bunları yaptığımız zaman da bizim istihdam olarak, ihracat olarak daha iyi bir noktaya gideceğimizi hepimiz şimdiden görüyoruz ve bu çalışmalarda bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yeni organize sanayi bölgeleri ile 10 bin kişi istihdam edilecek”
Kayseri’ye yeni yapılacak olan organize sanayi bölgesine (OSB) yoğun ilgi olduğunu ve bu bölge ile 10 bin kişiyi istihdam edeceklerini söyleyen Şehmus Günaydın, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Şu anda 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi’nin yapımı ile ilgili süreci başlattık. Sevindirici olan şu, bu bölgenin alt yapısını bitirdiğimizde bütün parselleri tahsis edeceğimiz bir taleple karşı karşıyayız. Şu anda biz 5'inci OSB'ye de başlarsak, burayla ilgili de taleplerin mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Bu sevindirici bir olay. Kayseri'mizin sanayi, üretim ve ihracat noktasında nereye geldiğinin de açık bir göstergesi. Bunların bu şekilde oluşması için bizler her zaman kurumlarımızla ve sanayicilerimizle diyalog halindeyiz. İncesu OSB’de yaptığımız çalışmalarla şu anda 48 tane fabrikanın yapımı devam ediyor. İnşallah tamamı 9 ay içerisinde, bazıları 12 ay içerisinde olacak şekilde en geç 9 ay içerisinde fabrikalar faaliyete geçmiş olacak. Bunlar güzel çalışmalar. Aynı zamanda serbest bölgede fabrikalarımızın yapımları devam ediyor. Bunların tamamı tamamlandığı zaman yaklaşık 10 bin kişilik bir istihdam oluşmuş olacak. Bizim sanayicimizin bu istihdamını karşılamamız için de bahsettiğim projeyi de süratli bir şekilde hayata geçirip, bu konuda çocuklarımızı ve gençlerimizi ara eleman olarak yetiştirerek sanayimize kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımıza iş bulma imkanlarını geliştirmek istiyoruz. Bu konuda Kayseri’de önemli bir çalışma başladı, devam ediyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Vali Günaydın ve okul yönetimi daha sonra üretimde çalışan öğrencilerin atölyelerini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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