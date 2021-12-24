Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Başkan Gülsoy: “Kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Başkan Gülsoy: “Kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmak”

İHA

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Başkan Gülsoy: “Kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmak”

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, “Bu uzun soluklu bir iş. Amacımız bulmuş olduğumuz 1 milyon 800 bin m2’lik arsayı mera alanından çıkarak tapusu almak. Fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı. Paranız emin ellerde duruyor. Gayemiz üyelerimizi dükkan sahibi yapmaktır” dedi.
S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mali kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığı’nı İbrahim Yılmaz’ın yapığı genel kurulda gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy sözlerine, “Bizim fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı” diyerek başladı. Üyelere ve şehre yakışan ekonomiye katkı verecek verimli bir proje olması yönünde mücadele edeceklerini ve 3 kriter belirlediklerini belirten Başkan Gülsoy, “3040 km uzaklarda, şehrin dışında benim işim yok. Bir yere bir torba çimento dökmem. Bu bir milli servettir. Gidip gelinmesi masraftır. Onun için şehre yakın mesafede yer arıyorum dedik. Bunu tüm şehir biliyor. Bizim kooperatifimiz Küçük sınırlı karma imalat sanayidir. Burada siz değerli üyelerimiz imalat yapacak, şehrimize ve istihdama katkı verecek. Onun için yakın bir yer olsun dedim. Eleştiriye açığım, yeter ki nezaket kuralları içerisinde olsun. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla istişareler yaptık, fikir jimnastiği yaptık, fikirleri kulak arkası etmedik. Yenilebilir enerji, savunma sanayi konusunda da araştırmalar yaptık ama şunu gördük. Bizim kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmaktı. Benim üyelerim uygun fiyata, kendilerini kiradan kurtaracak, yakın bir yerde kendilerine yakışır bir dükkan istiyorlar. Bütün yoğunluğumuzu bizde bunun üzerine verdik“ dedi.
Üyelerinin istekleri yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ömer Gülsoy, “ Bu uzun soluklu bir iş. Biz uygun maliyetli bir mera alanı istiyoruz. Ama meradan çıkarmak kolay bir işlem değil“ diye konuştu.
Başkan Gülsoy, “Parayı kooperatifin kasasında bulunduramayız. Boşta tutamayız. Para sistemde yani bankalarda duruyor. Emanete halel gelmez. Allah devletime zeval vermesin. Biz devletçiyiz. Devlete bir şey olmadıktan sonra paranız emin ellerde duruyor. Merak etmeyin 1 kuruşuna da halel gelmez“ ifadelerini kullandı. Üyelerin merakla beklediği arsayı da açıklayan Başkan Gülsoy, “3 ana kriterimiz üzerinde çalışmalar neticesinde şehrimize yakın bir yer bulduk. Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 800 bin m2 büyüklüğe sahip, şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km uzaklıkta bir arsa bulduk. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait olup, yüzde 62’si mera vasfındadır. Bu söz konusu alan Eski Sanayi Bölgesi’nin 4,5 katı, Yeni Sanayi Bölgesi’nin ise 2,5 katı büyüklüğündedir. Bu arazinin imara açılması için Tam 19 Kurumun olur görüşü gerekmektedir. Pandemi şartlarından uzaktan çalışma ve yarım personel ile çalışma yürüten aşağıdaki kurumlardan tek tek olur görüşü almak takdir edersiniz ki ciddi bir zaman almıştır. Normal süreçte dahi en az 5 yıl uğraşılan bahse konu çalışmalar; pandemi süreci sebebiyle birçok aksaklık yaşanmasına rağmen 2 yıl gibi bir zamanda imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde onay aşamasına gelinmiştir” dedi.
Başkan Gülsoy, kooperatife katkıda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin’e ve kurum kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti. Konuşmasında ayrı parantez olarak her sıkıntıda önlerini açan, desteklerini esirgemeyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye de ayrıca teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda söz alan üyelerin sorularını da yanıtlayan ve geçmişle uğraşmak benim işim değil diyen Başkan Gülsoy, “2019 yılında kooperatifi aldık. Biz üyelerimize yakışan bir yer olsun diye uğraşıyoruz“ ifadelerini kullandı. Ayrıca genel kurulda, Dış denetim işlerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi. Başkan Gülsoy toplantı sonunda güven ve teveccühlerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
YEREL HABERLER Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
(Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE ...
Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
YEREL HABERLER Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske makinasını tanıtıldı Vali Günaydın: “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” “Yeni Organize Sanayi Bölgemiz ile 10 bin işçi istihdam edeceğiz”
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske ...
Mario Gavranovic 4. golünü attı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic 4. golünü attı
Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü haber
YEREL HABERLER Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk"
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ...
Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
Mame Thiam milli takım kadrosunda
YEREL HABERLER Mame Thiam milli takım kadrosunda
Bu kez direkleri çaldılar
YEREL HABERLER Bu kez direkleri çaldılar
Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı demedim"
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı ...
Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın ...
Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa ...
Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati Evi'nde 4 bin 500 köpeğe ev sahipliği yapıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati ...
Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu"
YEREL HABERLER Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes ...
Büyükşehir Zabıta’dan “fahiş fiyat” denetimi
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıta’dan “fahiş fiyat” denetimi
Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı´ndan "penaltı" açılaması
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı´ndan "penaltı" ...
Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
YEREL HABERLER Kayserispor ile Sivasspor maçını Ümit Öztürk ...
Büyükşehir, Şehit Komandolar Caddesi’ni Atatürk Bulvarı’na bağlayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, Şehit Komandolar Caddesi’ni Atatürk ...
Kocasinan’da 1 yılda 3 bin 184 aileye ‘hoş geldin bebek’ hediyesi
YEREL HABERLER Kocasinan’da 1 yılda 3 bin 184 aileye ‘hoş geldin ...
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi
YEREL HABERLER Turkovac aşısının üretildiği merkezi DHA görüntüledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.