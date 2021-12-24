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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün

İHA

Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, lazerle dövme silme işlemi hakkında bilgi vererek, uyarılarda bulundu.
Dövme ve kalıcı makyaj yaptırdıktan sonra buna pişman olan pek çok kişi bulunuyor. İyi düşünülmeden ani bir kararla yaptırılan kalıcı dövmelerden kurtulmak ise lazerle dövme sildirme işlemi ile mümkün olabiliyor. Uygulamanın etkisi dövmenin boyutuna, renk yoğunluğuna, boyanın cinsine ve kişinin cilt tipi ile dövmenin ne kadar süredir cilt üzerinde olduğuna göre değişiyor.

Dövme yaptırma kararı verilirken iyi düşünülmeli
Dövme, ciltte kalıcı bir işlemdir. Herhangi bir nedenle dövmeyi vücudunda görmek istemeyenler uzun ve zorlu bir sürece başlamaktadır. Qswitch Nd:YAG lazerle dövme (tattoo) silme, kalıcı makyaj ve leke tedavisi yapılabilmektedir. Bu işlem dövmede kullanılan renk pigmentlerini odaklayarak yok etmektedir. İncelikli olan bu işlem sırasında lazer, pigmenti görüp yok etmekte, dokuya olabildiğince az zarar vermektedir. Uzun ve zahmetli bir süreci kapsayan lazerle dövme sildirme işleminde her zaman yüzde yüz sonuç elde edilmemektedir. Bunun için önce dövme yaptırma kararı verilirken çok iyi düşünülmeli, gelecekte yaşanması muhtemel pişmanlıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

İşlemden önce cilt analizi yapılıyor
İşlemden önce dövme ve cilt analizi kesinlikle yapılmalıdır. Dövme silme ve leke tedavisi için tasarlanmış lazerler, ışını derinin epidermis tabakasın göndererek, dermis ve deri altındaki dövmeye renk veren bileşikler tarafından emilmekte ve kimyasal maddeyi parçalayarak ortadan kaldırmaktadır. Lazerin dalga boyu; dövmenin boyutuna, yoğunluğuna ve rengine göre ayarlanmaktadır. Lazerle yapılan atışlarda boya pigmentleri dokulara zarar vermeden yapılmaktadır. Cilt altındaki siyah boyalar lazer tarafından daha iyi algılandığı için daha etkin sonuç elde edilirken, açık renkli boyalar için aynı şey geçerli değildir. Çok renkli boyalar kullanılmış dövmelerde farklı dalga boyutları kullanılmaktadır.

Modern lazer yöntemleri kullanılıyor
Koyu mavi, lacivert ve siyah renklerin yoğun olduğu dövmeleri silmede Q Switched Nd:YAG 1064 nm. Kırmızı rengin yoğun olduğu dövmeleri sildirmede kırmızı rengi en iyi QSwitched 532 nm Nd:YAG lazer silebilir. Ancak koyu tenlilerde bu lazer renge çok duyarlı olduğu için yan etkilere dikkat edilmelidir. Bazen lekelenme olabilmektedir. Yeşil renkli dövmelerde QSwitched Ruby (694 nm) ve QS witched Alexandirite (755 nm) kullanılır. Bu tür lazerler koyu tenlilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır, lekelenme sonucu ortaya çıkabilir.

Dövmenin durumuna göre seans belirleniyor
Dövmenin silinmesinde bazı bazı çevresel ve bünyesel faktörler söz konusudur. Dövmenin vücudun hangi bölgesinde bulunduğu önemlidir. Özellikle ayak ve el parmak uçlarında bulunan dövmeleri silmek için daha fazla seans gerekmektedir. Vücudun daha büyük alanlarındaki dövmeler için ise daha etkili bir işlem yapılarak silinmektedir. Dövmenin rengi, dövmede kullanılan boyanın miktarı ve cinsi nedeniyle silme işleminin süresi değişmektedir. Dövme silme seansı yaklaşık 1,52 aylık aralarla gerçekleşir. Seans sayısı kişiye ve dövmenin yapısına göre değişmektedir.

Lazerle dövme sildirme sonrasında iz kalır mı?
Her dövme silme seansı sonrasında dövmenin renginde yaklaşık % 20 oranında açılma olacaktır. Çok renkli ve fosforlu renklerin kullanıldığı dövmelerde silme işlemi daha uzun olabilmektedir. Krem ya da lokal anesteziyle cildi uyuşturduktan sonra QSwitch NDYAG lazer ve soğutucu yardımıyla o bölgedeki üst deri tabakasını koruyarak işlem yapılmaktadır. İşlemin ardından bölgede kanama ve işlemin ardından yaklaşık birkaç gün sürecek ciltte kabuklanma olabilmektedir. Uygulama sonrası bölgeyi hem onarmak hem de enfeksiyon gelişimini engellemek için antibiyotikli krem kullanılmalıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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