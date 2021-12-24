İl Milli Eğitim Müdürü değişti

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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun görevden alınırken, yerine Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı Ayhan Teltik atandı.

20 Ağustos'ta Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Saim Durgun, görevden alınarak Milli Eğitim Bakanlığına çekildi.

Durgun'un yerine ise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ayhan Teltik atandı.

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