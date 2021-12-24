Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu

DHA

Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 18´nci haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´a konuk olan Yukatel Kayserispor´un Yunan stoperi Dimitros Kolovetsios'un sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edildi.
Ligin 18'nci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Yunan stoperin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Dün oynadığımız Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan sporcumuzun yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağında kopma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadesine yer verildi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-24 20:11:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl Milli Eğitim Müdürü değişti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü değişti
AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon
YEREL HABERLER AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon
Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli ...
Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi
Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün
Araçtan tarihi şarap testisi çıktı
YEREL HABERLER Araçtan tarihi şarap testisi çıktı
Araçlardan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Araçlardan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Başkan Gülsoy: “Kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmak”
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı ...
Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
YEREL HABERLER Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
(Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE ...
Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
YEREL HABERLER Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske makinasını tanıtıldı Vali Günaydın: “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” “Yeni Organize Sanayi Bölgemiz ile 10 bin işçi istihdam edeceğiz”
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske ...
Mario Gavranovic 4. golünü attı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic 4. golünü attı
Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü haber
YEREL HABERLER Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk"
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ...
Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
Mame Thiam milli takım kadrosunda
YEREL HABERLER Mame Thiam milli takım kadrosunda
Bu kez direkleri çaldılar
YEREL HABERLER Bu kez direkleri çaldılar
Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçtır kazanamıyor
Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı demedim"
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Gökhan Sazdağı: "Penaltı ...
Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın ...
Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Fethiye'de öldürülen Derya, Kayseri'de toprağa ...
Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati Evi'nde 4 bin 500 köpeğe ev sahipliği yapıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının 5 yıldızlı oteli: Pati Evi Pati ...
Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Ocak, şubat ayı gibi bir yoğunluk oluştu"
YEREL HABERLER Sezon açıldı kayakseverler Erciyes'te buluştu Erciyes ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.