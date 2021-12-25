Hürriyet MTAL şampiyon oldu

20212022 sezonu Okul Sporları Voleybol Erkekler A Gençlerde Kayseri şampiyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.



Final maçına kadar oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine set vermeden 30 ile geçen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında da Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi’ni 30’lık sonuçla mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Namağlup şampiyon olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçı sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tutum yaptığı açıklamada, “Pandemi dönemi dahil sistemli ve profesyonel çalışma sonucu bu başarıyı elde ettik. Sporcularımızın çoğu 2.Lig profesyonel takımımız olan Hürriyet MTAL Spor Kulübümüzde yer alıyor. Kulüpokul işbirliğinin önemi bu başarıda bir kez daha ortaya çıkmıştır. 0913 Ocak 2022 tarihlerinde grup maçlarında Kayseri'mizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gençlerimizle doğru yolda doğru kişilerle gençliğe hizmet vatana hizmet parolamızla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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