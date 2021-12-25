Haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 9. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Süper Amatör Küme’de 9. hafta müsabakaları tamamı yarın oynanacak. Yarın oynanacak olan 9.hafta sonunda ligin ilk yarısını tamamlanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

EsentepesporBuğdaylıspor: Ahmet Ulu

Kayseri Gençlerbirliği Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu

Kayseri ŞekersporOSB Atletikspor: Alim Kandemir

Amarat Gençlikspor Özvatan Gençlikspor: Hüseyin Otyakmaz

Erciyes Esen MakinasporKayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu

Kocasinan ÜlküsporHacılar Erciyesspor: Cem Eray Eşmekaya

Sanayi EsnafsporGültepespor: Hüseyin Keğin

Erciyes Reşadiye GençliksporKayserigücü FK: Ahmet Çıtak

Başakpınar Belediyespor Talas Anayurtspor: Rıza Öztürk

Kayseri YolsporTomarza Belediyespor: Birtan Ekren

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