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Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı

DHA

Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkartan boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında tabancayla vurarak öldüren 2 çocuk babası Levent Akgül'e (33), ağır tahrik indirimi uygulanarak verilen 17,5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Olay, 31 Ekim 2018 günü Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Levent Akgül, hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkartan boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak için bir alışveriş merkezinin terasında buluştu. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Levent Akgül belinden çıkardığı tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Emine Akgül, çağırılan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenip ameliyata alınan Emine Akgül, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Levent Akgül ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'BAŞKA ERKEKLE YAKALADIM' İDDİASI
Levent Akgül 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde `Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı. 4 Aralık 2018´de görülen karar duruşmasında, olaydan 1 gün önce eşi Emine´yi evinde 'Ç.' isimli başka bir erkekle yakaladığını iddia eden Levent Akgül, "Boşanma aşamasına geldiğimiz için evleri ayırmıştık. Ancak, eşimle konuşmak, onu çok sevdiğimi söylemek için uzaklaştırma kararım olmasına rağmen yaşadığı eve gittim. Kapının önünde beklerken evin içinden erkek sesi geliyordu. Bunun üzerine polis çağırdım. Gelen polis ev içinde arama yaptı ancak bulamadı. Biz Emine ile karakola gittik. Bu sırada evin önünde dayım bekliyordu. Biz karakola gittiğimizde karşı komşumuz evden bir erkeğin çıktığını dayıma söyledi. Hatta bunu da cep telefonuyla kayda almışlar. Bunun üzerine dayım karakolu aradı ve ikinci defa eve giden polisler evde eşimle birlikte olan Ç.D.'yi buldu" dedi.
'TUZAK KURACAKLARINI DÜŞÜNDÜM'
Bu olayın ardından eşinin kendisini AVM'ye çağırdığını ileri süren Levent Akgül, "Eşimin beni aldattığını öğrendikten bir gün sonra Emine beni arayarak, olayın gerçekleştiği AVM terasına çağırarak konuşmak istediğini, yanında aldattığı Ç.D.'nin olduğu söyledi. Ben de çağrıldığım yere gittim. Bana sivil polislerin AVM'de olduğunu söyledi. Çağırdığı yere bana tuzak kuracakları düşüncesiyle tabancamı yanıma alarak gittim. AVM'ye gittiğimde Emine'den başka kimse yoktu. Ona barışmak istediğimi, çocuklarımız olduğunu söyledim. Eşim barışmak istemedi, Bana 'Sen erkek misin?' diyerek o yatakta beni aldattığını söyledi. Ben de o an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Tabancamı çıkarıp ateş ettim. Olaydan sonra Emine'ye karşı bir söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Emine'yi her şeye rağmen çok seviyordum. Hep yuvamızı kurtarmamızın derdindeydim. Anne ve babasına da aramızın düzelmesi için yalvardım. Keşke böyle olmasaydı" diye konuştu.
Üç tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme başkanı, öldürülen Emine Akgül ile birlikte olduğu iddia edilen Ç.D. isimli kişi arasında yoğun telefon görüşmesi ve mesaj kayıtlarının olduğunu HTS raporlarıyla açıkladı. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuklu sanık Levent Akgül'ü, 'eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, sanık hakkında ağır tahrik indirimi uygulayarak cezayı 17,5 yıla düşürdü.
YARGITAY ONADI
Sanık avukatı ve Emine Akgül'ün ailesinin avukatı, yerel mahkeme ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksiklik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını kaydetti. Ceza Dairesi tarafından verilen onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-12-25 12:46:13

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