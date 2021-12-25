Elektrikli aletlerin profesörü 28 yıldır işini 'özenle' yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli aletlerin profesörü 28 yıldır işini 'özenle' yapıyor

İHA

Elektrikli aletlerin profesörü 28 yıldır işini 'özenle' yapıyor

Kayseri'de 28 yıldır aynı dükkanda elektrikli aletlerin tamirini yapan usta, bir profesör gibi uğraşarak bozulan aletlerin tamirini özenle yapıyor.
Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Olcay Şimayli, 1993 yılında emekli olduktan sonra kendi dükkanını açtı. 28 yıldır aynı dükkanda elektrikli aletlerin tamiratını yapan Şimayli, müşterilerini masraftan kurtarmak için bozulan elektrik süpürgesi, kazanlı ütü, robot, mikser, rondo, blender, katı meyve sıkacağı, ütü, elektrik sobası, katmer saçı, fırın ve elektrikli şofben gibi elektrikli aletleri en ince detayına kadar inceledikten sonra tamiratını yapıyor.
Daima müşterilerini memnun etmek için çalıştığını dile getiren Şimayli, "Fiyatlarımda asla yükseğe kaçmam. Daima müşteriden yana olurum. Müşteriyi nasıl memnun edebilirim, nasıl daha sağlam yapabilirim diyerek bozulan ürünün uzun ömürlü olması için elimden geleni yaparım. Burada maalesef yardımcım yok. Hiçbir delikanlıda gelip de ‘burada çalışayım da bir sanat öğreneyim, meslek edineyim’ demiyor. Tek başıma burada devam ediyorum. Yaşım, sıhhattim el verdikçe bu işi yapmaya devam ederim. Çalışmayı da çok severim. Hele ki pandemide 2 buçuk ay evde kalmak bana çok zor geldi. 2 buçuk ay sonra dükkana dönünce sanki yeniden doğmuş gibi oldum” ifadelerini kullandı. Müşterim bana bozulan malzemesini getiriyor, bende durum el veriyorsa ‘yenisini almana gerek yok, ben bunu yaparım’ diyorum. Eğer ki çok masrafı çıkarsa müşteri kendi karar verip yenisini alıyor. Bazı eski eşyalar var ki şimdiki elektronik aletlerden çok daha iyi. Öyle iyi bir ürün olunca müşterilerimi uyarıp, eski olan ürünü yapıyorum. Müşteri de memnun kalıyor. Onlarda başka birine beni tavsiye ediyorlar, bu kez onlarda geliyorlar. Ürün kaliteli ise uğraşıyorum ama kalitesiz ise müşteriye hiç masraf etmemesi gerektiğini söylüyorum. ‘Verdiğin paraya yazık olmasın, bunun yenisini al’ diyorum. Bu şekilde müşteriyi memnun etmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

"Gençlerde sanat öğrenme isteği yok"
Çırak bulamamaktan dert yanan Mehmet Olcay Şimayli, "Gençlerimiz kafelerde oturuyorlar. Bol bol çene çalıyorlar. Halbuki gelip de, oradaki boş zamanlarını buralarda değerlendirseler daha güzel olur ama şimdiki gençlerde de sanat öğrenme isteği, hevesi yok. O eskidendi. Eskiden okul tatil olduğu zaman bizi direk sanayiye verirlerdi. Bizde sanayide çalışırdık. Oralardan da çok şeyler öğrendik, tecrübeler edindik. Ustalarımızın bize verdikleri o ahlakı biz devam ettirdik ama maalesef şimdiki gençlerde böyle bir şey yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini Trio’ konseri ile bitirdi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini ...
Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu
YEREL HABERLER Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu
Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı
112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete Açıldı Yaralanan Ukraynalı kayakçıya ilk müdahale istasyonda yapıldı
YEREL HABERLER 112 Acil Sağlık İstasyonu Erciyes’te Yeniden Hizmete ...
Melikgazi Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi'nde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ...
Haftanın hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER Haftanın hakemleri açıklandı
Hürriyet MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Hürriyet MTAL şampiyon oldu
Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu
YEREL HABERLER Kayserisporlu Kolovetsios'un çapraz bağı koptu
İl Milli Eğitim Müdürü değişti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü değişti
AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon
YEREL HABERLER AGÜ Erkek Basket Takımı Yenilgisiz Şampiyon
Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, 3 ilçede hırsızlık yapan şüpheli ...
Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Katı atık çöp transfer istasyonunda sona gelindi
Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Dövme ve kalıcı makyajdan kurtulmak mümkün
Araçtan tarihi şarap testisi çıktı
YEREL HABERLER Araçtan tarihi şarap testisi çıktı
Araçlardan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Araçlardan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı Başkan Gülsoy: “Kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmak”
YEREL HABERLER Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı ...
Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
YEREL HABERLER Evde ürettiği 20 litre sahte içkiyle yakalandı 
(Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FETHİYE'DE ÖLDÜRÜLEN DERYA, KAYSERİ'DE ...
Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
YEREL HABERLER Hacılarlı Kadınlar Kanser Taramasından Geçirildi
Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske makinasını tanıtıldı Vali Günaydın: “Son 5 yılda mezun olan meslek lisesi öğrencilerimize ulaşacağız” “Yeni Organize Sanayi Bölgemiz ile 10 bin işçi istihdam edeceğiz”
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinin yarı fiyatına yaptıkları maske ...
Mario Gavranovic 4. golünü attı
YEREL HABERLER Mario Gavranovic 4. golünü attı
Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü haber
YEREL HABERLER Kayserispor'da sakatlık şoku Kolovetsios'tan kötü ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk"
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: "Yeni Malatyaspor ...
Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER Aclan Kavasoğlu ilk maçına çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.