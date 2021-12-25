Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ polisi, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. M.Ş.V. isimli şüphelinin kullandığı araç, sabah saatlerinde, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ş.V. ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri
2021-12-25 17:36:38
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