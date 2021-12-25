Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ polisi, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobille Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. M.Ş.V. isimli şüphelinin kullandığı araç, sabah saatlerinde, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, yastık içine gizlenen 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. M.Ş.V. ve yanında bulunan kişi, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri

2021-12-25 17:36:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.