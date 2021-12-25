KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 58- Fenerbahçe: 99

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 5899 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ziya Özorhan xx, Muzaffer Vardarlı xx, Doğu Berk İnnal xx
Bellona Kayseri Basketbol: İlayda Derman x, Zeynep Öykü Kalbisağde xx (9), Feray Dalkılıç x, Sevgi Tonguç xx (10), Farhiuya Abdi x (6), Egle Sventoraite xx (10), Gizem Tüzün x (2), Helin Boybeyi x (5), Destin Slocum xx (16), Ece Su Dinçer x
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx (20), Amanda Zahui Bazoukou xx (5), Manolya Kurtulmuş xxx (18), Olcay Çakır Turgut x (8), Şerife Alperi Onar x (8), Tuğçe Canıtez xx (11), Çağla Karatekin x (3), Alina Iagupova xxx (22), Banu Şimşek x (2), Ayşe Yılmaz x (2)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.