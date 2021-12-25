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Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99

DHA

Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99


İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - 
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ziya Özorhon, Muzaffer Vardarlı, Doğu Berk İnnal
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: İlayda, Zeynep Öykü 9, Feray, Sevgi 10, Abdi 6, Egle 10, Gizem 2, Helin 5, Slocum 16, Ece Su
FENERBAHÇE SAFİPORT: Sabally 20, Zahui 5, Manolya 18, Olcay 8, Şerife Alperi 8, Tuğçe 11, Çağla 3, Iagupova 22, Banu 2, Ayşe 2
1'İNCİ PERİYOT: 15-23
İLK YARI:  36-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 10'uncu haftasında Fenerbahçe Safiport'u konuk eden Bellona Kayseri Basketbol 58-99'luk sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Fenerbahçe Safiport'den Iagupova oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-12-25 22:29:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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