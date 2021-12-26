Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider tamamladı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Yahyalıspor’u 31 yenerek ligin ilk yarısını namağlup lider olarak tamamladı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez xx, Mehmet Ali Keskin xx, Muhammed Buğra Karaca xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xxx, Doğukan Çevik xxx, Adem Denizer xxx, (Osman Buğra Uysal x dk.70), Canberk Soykuvvet xxx, Muzaffer İlhan xxx, (Uğurcan Gülay? dk.90+1), Ahmet Aydın xxx, Tayfun Yanar xxx, Emrah Turan xxx, (Furkan Camcı? dk.90+1) Yusuf Kılıç xxx, Muhammed Sak xxx, (Gökalp Kahya x dk.70), Muhammet Özdemir xxx, (Mustafa İlkay Kartal x dk.84)

Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, (Ahmet Arda Yücel x dk.28), Devlet Karataş x, (Mustafa Nufil Ünal x dk.48), Ali Yılmaz xx, İsmail Dayı xx, Latif Aydemir x, Hasan Yazgan x, (Osman Şentürk x dk.59 ), Resul Özgen xx, Gökhan Savranlar xx, Hasan Pamuk x, (Abdullah Enes Ozan x dk.46), Eray Ergin x, Beytullah Özcan x, (Onur Atik x dk.59)

Goller: Muzaffer İlhan dk.34, Emrah Turan dk.45, Canberk Soykuvvet dk.45+2 (Talasgücü Belediyespor) Eray Ergin dk.61 (Yahyalıspor)

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