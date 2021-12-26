Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Yahyalıspor’u 31 yenerek ligin ilk yarısını namağlup lider olarak tamamladı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez xx, Mehmet Ali Keskin xx, Muhammed Buğra Karaca xx
Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xxx, Doğukan Çevik xxx, Adem Denizer xxx, (Osman Buğra Uysal x dk.70), Canberk Soykuvvet xxx, Muzaffer İlhan xxx, (Uğurcan Gülay? dk.90+1), Ahmet Aydın xxx, Tayfun Yanar xxx, Emrah Turan xxx, (Furkan Camcı? dk.90+1) Yusuf Kılıç xxx, Muhammed Sak xxx, (Gökalp Kahya x dk.70), Muhammet Özdemir xxx, (Mustafa İlkay Kartal x dk.84)
Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, (Ahmet Arda Yücel x dk.28), Devlet Karataş x, (Mustafa Nufil Ünal x dk.48), Ali Yılmaz xx, İsmail Dayı xx, Latif Aydemir x, Hasan Yazgan x, (Osman Şentürk x dk.59 ), Resul Özgen xx, Gökhan Savranlar xx, Hasan Pamuk x, (Abdullah Enes Ozan x dk.46), Eray Ergin x, Beytullah Özcan x, (Onur Atik x dk.59)
Goller: Muzaffer İlhan dk.34, Emrah Turan dk.45, Canberk Soykuvvet dk.45+2 (Talasgücü Belediyespor) Eray Ergin dk.61 (Yahyalıspor)
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