Hakem Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi

Denizli Bölgesi Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, 16. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Lig 19.hafta maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Denizli Bölgesi Süper lig hakemi, bugüne kadar Kayserispor'un 15 maçını yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 9 kez de mağlup oldu. Ümit Öztürk bu maçlarda Kayserispor'a 32 sarı kart 3 kırmızı kart çıkarırken rakiplerine ise 43 kez sarı kart gösterdi.

Ümit Öztürk, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda 63 yenildiği Alanyaspor maçını yönetmişti. Öztürk, Sivasspor'un ise 11 maçını yönetti. Komşu kent takımı bu maçlarda 6 galibiyet 5 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Ümit Öztürk, bu sezon Sivasspor'un sahasında 10 kazandığı Galatasaray ve 00 berabere kaldığı Giresunspor maçını yönetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.