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Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: “Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık”

İHA

Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: “Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık”

Erciyes Dağı’nda 20212022 kayak sezonunun açılmasının ardından yurtdışından ilk misafirler olarak gelen Polonyalı turistler, düzenlenen merasim ile karşılandı. Turist kafilesini karşılama merasiminde konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu sezonda 2530 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık” dedi.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nda 2021 2022 kayak sezonu açıldı. Sezonun açılmasının ardından ilk charter seferiyle Polonya’dan 165 yabancı turist şehre geldi. Havaalanından çıkan turistler, güller ve 'hoş geldiniz' pankartı ile karşılandı. Karşılama merasimine de Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.
Bu yıl yapılan planlar ile 2530 bin civarında yabancı misafir ağırlamak istediklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Çok şükür Erciyes Kayak Merkezi, büyükşehir belediyemizin yatırımları ile uluslararası bir turizm merkezi haline dönüştü. Erciyes A.Ş.’nin de şimdiye kadar yapmış olduğu tanıtımlar, fuarlar, sunumlar, bilgilendirme turları şehrimize çok ciddi oranda turist gelmesi ile sonuçlandı. 2017 yılından beri charter uçuşlarla şehrimize artık kış ve kayak turizmi yapmak için misafirler getiriyoruz. Bugün de 2021 2022 sezonunun ilk charter uçağı Varşova’dan direkt olarak şehrimize inmiş oldu. İlk turist kafilemiz Polonya’dan Erciyes’te kayak yapmak ve bölgemizi gezmek üzere şehrimize gelmiş bulunuyorlar. Bununla alakalı da küçük bir merasim düzenledik. Küçük çocuklarımız gelen misafirlerimize çiçek vererek hoş geldiniz diyorlar. Onların da hoşuna giden bir ambiyans oluştu. Polonya bizim açımızdan özellikle stratejik bir pazar çünkü gerçekten halkı çok yoğun spor yapıyor. Kış turizminde de uluslararası başarılara ev sahipliği yapıyorlar ve bizi memnun eden taraf şu ki, bir yıl içerisinde aynı ailenin bazen 34 sefer geldiği oluyor. Ürünümüzün piyasada artık tutunduğunu ve insanların mutlu ayrıldığını ve tekrar geldiklerini görüyoruz. Birçok misafirimiz ertesi yıl da arkadaşları ve akrabalarıyla geliyorlar. Dolayısıyla Erciyes hamdolsun önemli bir uluslararası seviyeye geldi ve bundan sonra da çok daha hızlı ilerleyeceğini ümit ediyoruz ve o uğurda hareket ediyoruz. Bununla alakalı ülkemizin ve şehrimizin bütün kamu kurumları çok iç içe ve güzel bir iş birliği çalışması yürütüyoruz. Dağ yönetim şirketi olarak Erciyes A.Ş. de dağdaki bütün faaliyetleri organize ediyor ve şehrin ve dağın tanıtımında da önemli bir katkı sağlıyor. Bundan sonra da yine charter uçuşlarımız Kayseri’ye gelecek. Bu sene ortalama 2530 bin yabancı turisti kış sezonunda şehrimizde misafir etmek için planlar yaptık. Şu andaki uçuş tarifeleri de ona göre dizayn edildi. Polonya, Rusya ve Ukrayna’dan direkt uçuşlarla Kayseri’ye gelecekler ama bunun yanında da dünyanın her bir tarafından özellikle Kapadokya’ya gelen Ortadoğu, Uzakdoğu ve Latin Amerikalı yabancıları da Erciyes’te daha sezon yeni başlamış olmasına rağmen ağırlıyoruz. Tarifeli seferler ile İstanbul ve Ankara üzerinden misafirlerimiz de kayak için geliyorlar ve burada zaman geçiriyorlar. Erciyes herkesin adından bahsettiği bir marka haline gelecek” dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, “Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz sezona merhaba demiştik Erciyes Dağı’nda ve hali hazırda da iyi bir misafir kitlemiz var. Şu anda da misafirlerimiz zaten gerek bireysel olsun gerek tarifeli seferler olsun ilimize geliyorlar ve Erciyes’te kayak yapmaya geliyorlar. Bugün de burada ilk charter seferiyle Polonya’dan gelen misafirlerimizi karşılamaya geldik. İlk misafirler Polonya ve sonrasında Ukrayna ve çeşitli ülkeler olmak üzere misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Sezon dolu dolu geçecek. Şu anda görünen o ve inşallah Erciyes her yıl, bir önceki yılın daha üst seviyesine geliyor. Biliyorsunuz mekanik ve konaklama tesisleri ile farklı noktalara geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir tesisin de açılışını yapmıştık ayrıca 2 tesis daha bu yıl açılıyor ve hali hazırda da yapımı devam eden tesisler bulunuyor. Bunlar da bitince hem Erciyes’te hem de şehir merkezimizde konaklayan turist sayımız daha da artacak” ifadelerini kullandı.
Şehre gelen turist kafilesi karşılamanın ardından otobüslerle otellere götürüldü.

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