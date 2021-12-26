7´nci kattan düşen kuzenler İrem ve Zehra öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7´nci kattan düşen kuzenler İrem ve Zehra öldü

DHA

7´nci kattan düşen kuzenler İrem ve Zehra öldü


Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Harun Reşit SERBEST
2021-12-26 17:41:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu hayatını kaybetti Feci olay, kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü
YEREL HABERLER Kayseri’de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu ...
Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: “Bu sezonda 25-30 bin yabancı turisti ağırlama planları yaptık”
YEREL HABERLER Erciyes’in ilk misafirleri Polonya’dan Erciyes A.Ş. ...
Melikgazi Erciyes’te Kayseri lezzetlerini tanıttı
YEREL HABERLER Melikgazi Erciyes’te Kayseri lezzetlerini tanıttı
Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, kırsal kalkılmada da öncü”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan, kırsal kalkılmada ...
Başkan Büyükkılıç: “İstiklâlimizin emektarı ve şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “İstiklâlimizin emektarı ve şairi ...
Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti
YEREL HABERLER Üst geçide çıkan şahsı polis ekipleri ikna etti
Başkan Büyükkılıç’tan 5.5 saatlik ‘değerlendirme toplantısı’
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan 5.5 saatlik ‘değerlendirme ...
'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer tutulumu yaşanıyor'
YEREL HABERLER 'Üçüncü doz aşısını yaptırmayan kişilerde akciğer ...
“Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için merkezlere geliyor” Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: “Hayvanlar üreme bölgelerini koruma amaçlı havlayabilir ve araç peşlerinden koşabilirler”
YEREL HABERLER “Kışın hayvanlar gıdaya ulaşamadıkları için ...
Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü atlattı Korona virüse yakalanan ikiz bebeklere Özel Dünyam Hastanesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Erken doğan ikizler 3 ay sonra korona virüsü ...
Kayserispor'un son iç saha maçı
YEREL HABERLER Kayserispor'un son iç saha maçı
Hakem Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
YEREL HABERLER Hakem Ümit Öztürk'ün Kayserispor karnesi
Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider tamamladı
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor ilk yarıyı namağlup lider ...
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: ...
Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: 58-99
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Fenerbahçe Safiport: ...
KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 58- Fenerbahçe: 99
YEREL HABERLER KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 58- Fenerbahçe: 99
Kayserispor 3 puana şartlandı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 puana şartlandı
Kayserispor-Sivasspor maçı bilet fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Kayserispor-Sivasspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Otomobildeki yastık içinden 2 kilo 200 gram ...
Kayseri'de 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi
Elektrikli aletlerin profesörü 28 yıldır işini 'özenle' yapıyor
YEREL HABERLER Elektrikli aletlerin profesörü 28 yıldır işini ...
Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini Trio’ konseri ile bitirdi
YEREL HABERLER Talas Belediyesi 2021’i ‘Melihat Gülses ve Tanini ...
Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu
YEREL HABERLER Erciyes'te sezon açıldı, kayakseverler pistlere koştu
Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, AVM'de eşini öldüren sanığın cezasını onadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.