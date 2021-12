Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, izinli olarak çıktığı cezaevine dönmemek için 10 katlı binanın 8'inci katındaki balkona çıkarak, intihar girişiminde bulunan A.S. (30), polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından ikna edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 8'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.S., dönmeyince polis ekipleri eve geldi. Cezaevine dönmek istemeyen A.S., evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri, A.S'nin atlama ihtimaline karşı şişme çadır kurdu. Yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından A.S., polis ekiplerince ikna edildi. A.S., polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-26 22:04:43



