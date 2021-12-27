13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 13'üncü katındaki balkonundan düşen Nazife Rana Hayarali (21), hayatını kaybetti.

Olay, gece 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-27 01:36:24



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