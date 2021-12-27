Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde

Bellona Kayseri Basketbol takımı, puan tablosunda küme düşme hattı içerisinde bulunuyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, bu sezon oynadığı 10 maçta sadece 1 kez kazanırken 9 kez de mağlup oldu. Son oynadığı Fenerbahçe maçını da farklı kaybeden sarı kırmızılı ekip 14 takımın bulunduğu puan tablosunda 13. sırada yer aldı. 11 puanı bulunan Bellona Kayseri Basketbol takımı ekonomik ve sportif olarak zor günler geçirirken bundan sonra oynayacağı maçlarda galibiyetler alamazsa küme düşen takım hüviyetine bürünecek.

Tek galibiyetini lig sonuncusu Elazığ İl Özel İdare'ye karşı alan Bellona Kayseri Basketbol takımı, 28 Aralık günü Botaş ile Ankara'da, 2 Ocak 2022 günü de Çankaya Üniversitesi ile sahasında karşılaşacak.

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