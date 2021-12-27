Hafta sonu av denetimi yapıldı

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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu yasadışı av için denetimler yapıldı.

Kentin muhtelif noktalarında yasadışı avcılık için ekipler ce denetimler yapıldı. Denetimlerde; belgeli ve yasalar çerçevesinde av yapan avcılara teşekkür edilirken, belgesiz av yapan 1 kişiye idari para cezası kesildi. Kentte av koruma faaliyetleri aralıksız devam ederken gelen ihbarlara da 7 gün 24 saat cevap verildiği bildirildi.

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