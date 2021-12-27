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Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı

DHA

Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı


KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de polisin durdurduğu otomobilde piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili Melikgazi ilçesinde durdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 600 bin TL olan 2,5 kilo metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda A.K. ve M.G, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-27 12:59:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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