Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de polisin durdurduğu otomobilde piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili Melikgazi ilçesinde durdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 600 bin TL olan 2,5 kilo metamfetamin, 15 gram bonzai, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda A.K. ve M.G, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-12-27 12:59:59



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