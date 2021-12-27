KTO’da banka müdürleriyle yeni ekonomi paketi ve piyasalar değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO’da banka müdürleriyle yeni ekonomi paketi ve piyasalar değerlendirildi

İHA

KTO’da banka müdürleriyle yeni ekonomi paketi ve piyasalar değerlendirildi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ile yönetim kurulu üyeleri, kentte faaliyet gösteren bankaların bölge müdürleri ve kurumsal şube müdürleri bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomiye destek paketini ve piyasaları değerlendirdi. Başkan Gülsoy, “Türk Lirasına güven tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımlar bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi. Banka Müdürleri de, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşa güven verdiğini ve TL’ye dönüşte talep olduğunu söylediler.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, pandemi koşulları nedeniyle bir araya gelemedikleri bankaların bölge müdürleri ile kurumsal şube müdürlerini ağırladı. Ekonomiye destek paketini değerlendirmek için samimi bir ortamda Banka Müdürleri ile bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Gülsoy, “Döviz kurlarında aşırıya kaçan olağanüstü yükselişler karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan etmiş olduğu ekonomiye destek paketi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Yeni ekonomi modeline güveniyoruz. Yeter ki dirayetli bir şekilde duralım. Su akar yolunu bulur. Bu modelin başarılı olacağına inanıyoruz. Yıllardır bu tür oyunları çok gördük. İçten ve dıştan soroslar, lawrenceler ve çin çaşıtları hiç bitmedi. Onun için dikkatli olmalıyız. Bu zorlukların altından kalkacağımıza hep birlikte bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bunu da devletimiz, milletimiz, bankalarımız ve reel sektörümüzle omuz omuza vererek beraberce başaracağız" dedi.
Banka Müdürleri ile sorunlara ortak çözümler bulmak için bir araya geldiklerini ifade eden Gülsoy, “Finans sektörü ile Reel Sektör et ve tırnak gibi birbirinin varlık sebebidir. Birbirinden kopması da mümkün değildir. Birbirimize ihtiyacımız var. Siz de biz de müşteri odaklı çalışıyoruz. Sizlerden istirhamımız, iş insanlarına zorluk çıkarmadan bu süreçte elinizden gelen yardımı göstermeniz. Bu ülke, vatan ve bu devlet bizim. Allah devletimize zeval vermesin. İnanın devlet varsa biz varız. Hep birlikte, birbirimize destek olarak bu süreçten alnımızın akı ile çıkalım. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı.
Banka Müdürleri de zamanlama açısından anlamlı bir toplantıda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Gülsoy’a teşekkür ettiler. Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini belirten Banka Müdürleri şunları söyledi;
“Bu tarz dalgalı dönemler yaşanabiliyor. Bunlar geçirdiğimiz, yaşadığımız süreçler. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yeni ekonomi modeli sonrası Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı vatandaşlarımıza güven verdi. Türk Lirasına dönüş hızlandı. Bireysel müşterilerimizden yoğun talepler almaktayız. Müthiş bir talep var diyebiliriz. Telefonlarımız kilitleniyor. ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur verilmesi ve bu işlem sonucunda ortaya çıkabilecek kur farkının Türk lirası olarak ödenecek olması da ihracatçılarımıza güven veren bir yenilik oldu. Bu konuda da yoğun talepler ve telefonlar almaktayız. Bizlerde elimizden geldiği kadar iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bu süreçte hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz.“
Gerçekleşen toplantıya Merkez Bankası, Yapı Kredi, Qnb Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türk Eximbank’tan Bölge Müdürleri ile Şube Müdürlerinin yanı sıra Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Mehmet Gülsoy ve Bankalardan sorumlu meslek komitesi üyeleri katıldı. Toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi’de metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de metruk yapılar yıkılıyor
Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem hattında inceleme
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem hattında inceleme
Büyükkılıç’ın spor odaklı projesinde kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç’ın spor odaklı projesinde kurs kayıtları ...
KTB Başkanı Bağlamış: "2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü" Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Modern tarıma dayalı ihtisas OSB kurulum çalışmalarını hızlandırmalı" "Pandemiye rağmen, iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış: "2021 yılında 413 ton pastırma, ...
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi
YEREL HABERLER 7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana ...
Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 ...
Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 ...
7'nci kat penceresinden düşen 2 kuzen yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER 7'nci kat penceresinden düşen 2 kuzen yan yana ...
Hafta sonu av denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hafta sonu av denetimi yapıldı
Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı görüp yardıma gelen şahıs otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır ...
Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı
Yargıtay, boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbeti onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ...
Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu: "Genç oyuncularımız umut verdi"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu: "Genç ...
Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele ...
13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs ...
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Başkan Büyükkılıç’tan Yukatel Kayserispor’a moral ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan Yukatel Kayserispor’a moral ...
7´nci kattan düşen kuzenler İrem ve Zehra öldü
YEREL HABERLER 7´nci kattan düşen kuzenler İrem ve Zehra öldü
Kayseri’de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu hayatını kaybetti Feci olay, kurtarmaya çalıştığı kuzeni ile birlikte öldü
YEREL HABERLER Kayseri’de 7. kattan düşen iki kuzen kız çocuğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.