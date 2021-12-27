2021’de Talas’ta 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021’de Talas’ta 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

İHA

2021’de Talas’ta 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu

Talas Belediyesi, 2021 yılında park bahçe ve yeşil alan çalışmalarıyla göz doldurdu. Yıl içinde yapılan çalışmalarla 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulurken kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 9,8 metrekareye yükseltildi.

2021 yılı içerisinde 100 bin metrekare yeşil alan ve 17 yeni park yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 9,8 metrekareye çıkardıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 100 bin ağaç, 75 bin çalı ve süs bitkisi ile 100 bin adet mevsimlik ve çok yıllık çiçek diktiklerini söyledi.
Park bahçeler ve yeşil alanlar konusunda yapılan çalışmalardan kesitler sunan Başkan Yalçın, “Malatya yolu üzerindeki asfalt şantiye alanında 16 bin metrekarelik yeni bir fidanlık oluşturduk. Yıl boyunca 100 bin ağacı toprakla buluşturduk. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ilçemizdeki 2023 esnafa 2023 mavi ladin hediye ettik. Yenidoğan Mahallemizde 6 bin 523 metrekarelik Mustafa Cemiloğlu Parkı’nı spor sahalarıyla birlikte yeniledik. Çimenli Caddesi üzerinde 2 bin metrekare alanda tartan zeminli koşu yolu, 3 bin 300 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 23 bin metrekare yeşil alan yaptık. Ağaçlarını da raylı sistem güzergahından alıp diktik. Yine Erciyes Üniversitesi nizamiyesinde 5 bin 200 metrekare büyüklüğünde yeni bir park yaptık. Bunlarla birlikte parklara, okullara ve âtıl alanlara spor sahaları yaparak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca apartmanlarının bahçesine en güzel bakan vatandaşlarımıza ağaç hediye ettik.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ERÜ’de “Anadolu'da İnsan Halleri: Tasavvuf Geleneğinde İnsan Felsefesi” söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de “Anadolu'da İnsan Halleri: Tasavvuf ...
KTO’da banka müdürleriyle yeni ekonomi paketi ve piyasalar değerlendirildi
YEREL HABERLER KTO’da banka müdürleriyle yeni ekonomi paketi ve ...
2021 yılında desteklenen 4 SOGEP Projesi ORAN koordinasyonunda Sivas’ta yürütülmeye başlandı Sivas en başarılı iller arasına girdi
YEREL HABERLER 2021 yılında desteklenen 4 SOGEP Projesi ORAN ...
Melikgazi’de metruk yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de metruk yapılar yıkılıyor
Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem hattında inceleme
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan raylı sistem hattında inceleme
Büyükkılıç’ın spor odaklı projesinde kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç’ın spor odaklı projesinde kurs kayıtları ...
KTB Başkanı Bağlamış: "2021 yılında 413 ton pastırma, 2 bin 450 ton sucuk işlem gördü" Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: "Modern tarıma dayalı ihtisas OSB kurulum çalışmalarını hızlandırmalı" "Pandemiye rağmen, iş dünyası olarak üretmeye, çalışmaya, ihracat yapmaya devam ediyoruz"
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış: "2021 yılında 413 ton pastırma, ...
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi
YEREL HABERLER 7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana ...
Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 ...
Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de 600 bin lira değerindeki uyuşturucuya 2 ...
7'nci kat penceresinden düşen 2 kuzen yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER 7'nci kat penceresinden düşen 2 kuzen yan yana ...
Hafta sonu av denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Hafta sonu av denetimi yapıldı
Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır yaralı Kazayı görüp yardıma gelen şahıs otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de üst üste feci kaza:1 ölü, 1 ağır ...
Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Erciyes Kayak Okulu'nda kurs kayıtları başladı
Yargıtay, boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbeti onadı
YEREL HABERLER Yargıtay, boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya ...
Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu: "Genç oyuncularımız umut verdi"
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Baş Antrenörü Aclan Kavasoğlu: "Genç ...
Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol tehlike bölgesinde
Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele ...
13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
YEREL HABERLER Cezaevine gitmek istemediği için balkona çıkan şahıs ...
Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.