İş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi kaçarken yakalandı

Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gevhernesibe Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık yapan A.U. (32), İ.B. (31), Ş.B. (44) ve İ.G.'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, kendilerini görünce kaçmaya çalışan 4 kişi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan inceleme de Ş.B.'nin farklı bir suçtan da arandığı tespit edildi.

Emniyete götürülen 4 kişinin işlemleri sürüyor.

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