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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 30'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen’in sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Mustafa, kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

8. dakikada Mustafa’nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ali güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada Emrah’ın sol kanattan kullandı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu önünde bulan Gavranvoic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 10

18. dakikada Thiam’ın sol kanttan ceza sahasına ortasında topa yükselen Gavranovic’in şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 20

23. dakikada rakiplerinden geçen Gavranovic, topu müsait durumdaki Thiam’a çıkardı. Thiam’ın bekletmeden uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 30

26. dakikada Fajr, ceza sahası yayı üzerindeki Kerem’e pasını aktardı. Topla buluşan Kerem’in sert şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Attamah xx, Uğur xx, Carole xx, Emrah xx, Campanharo x, Kemen x, Thiam xxx, Mustafa xx, Gavranovic xxx

Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Gökhan, Emre, Mane, İbrahim, Ramazan, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Demir Grup Sivasspor: Ali x, Caner x, Goutas x, Camara x, Uğur x, Fajr xx, Cofie x, Kerem xx, Kayode x, Henrique xx, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Emre, Erdoğan, Koray, Azubuike, Volkan, Özkan, Ahmet, James, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo, Uğur (Yukatel Kayserispor)

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