Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 3-0

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Onur Bulut, Uğur Demirok, Campanharo (Dk. 55 İbrahim Akdağ), Carole, Attamah, Kemen, Emrah Başsan (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Thiam (Dk. 88 Emre Demir), Mustafa Pektemek (Dk. 88 Ramazan Civelek), Gavranovic (Dk. 71 Mane)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 67 Ahmet Oğuz), Uğur Çiftçi, Cofie, Kerem Kesgin (Dk. 46 Okechukwu), Fajr, Kayode (Dk. 81 Özkan Yiğiter), Henrique (Dk. 67 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare (Dk. 46 James)

GOLLER: Dk. 9 ve Dk. 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Campanharo, Uğur Demirok, Kemen (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig´in 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Yukatel Kayserispor sezonun ilk yarısını 24 puanla 13'üncü sırada tamamlarken, Demir Grup Sivasspor ise 26 puanla 12'nci sırada yer aldı.

8'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

9'uncu dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Uğur Demirok'tan seken pozisyonda topla buluşan Gavranovic'in şutu ağlarla buluşturdu: 1-0.

17'nci dakikada sol kanatta Thiam'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Gavranovic'in kafayla vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

20'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Kesgin'in şutu üstten auta gitti.

23'üncü dakikada ceza sahası dışında Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0.

26'ncı dakikada ceza sahası dışında Henrique'nin pasında topla buluşan Kerem Kesgin'in uzaktan şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

37'nci dakikada Gavranovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kaleye çektiği şutu kaleci kurtardı.

56'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Pektemek'in şutu yandan auta gitti.

90+3'üncü dakikada sol çaprazda James'in serbest vuruşunu kaleci Lung kurtardı. Ardından Kayserispor savunması topu kornere yolladı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-27 22:05:26



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