

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim en çok üzüldüğüm şey yediğimiz goller. Defansımıza yakışmayacak goller yedik" dedi. Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Özellikle ilk 25 dakika 3-0'lık skoru yakalayıp, oyunu kontrol etmek çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Ligin 19'uncu haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Benim en çok üzüldüğüm şey yediğimiz goller. Defansımıza yakışmayacak goller yedik. Şimdiye kadar böyle bir şey yaşamadık. Bundan dolayı Kayserispor'a güven geldi. İlk yarı bittikten sonra değişikliklerimizi yaptık. Kesinlikle bu maçtan ders çıkarmak gerekiyor. İkinci yarıda iyi oynadık. Net pozisyon vermedik. Bir de eksiklerin olması bizim sıkıntı yaşamamıza neden oldu. Böyle goller yememiz gerekiyordu. Buna çok üzüldüm" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ÇALIŞARAK BAKACAĞIZ"

Takıma takviye yapacaklarını söyleyen Çalımbay, "Transfer mecbur yapmak zorundayız. Bugün bazı arkadaşlarımızdan beklediğimiz verimi alamdık. İlk yarı bitti. Önümüzdeki maçlara çalışarak bakacağız. Kendimizi daha iyi hazırlayıp göreceğiz" ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAMAN: OYUNCULARIMI KUTLUYORUM

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "3-0 net bir sonuç. Özellikle ilk 25 dakika 3-0'lık skoru yakalayıp, oyunu kontrol etmek çok önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunumuzdan taviz vermedik. Taraftarlarımız inanılmaz derecede destekleriyle 12'nci adam olduklarını gösterdiler. Aslında geçen haftada oynadığımız deplasmanda da iyi bir oyun vardı. Orada 2-2'lik beraberlikle geldik. Taraftar bizden yukarılara oynayan bir takım olmamızı istiyor. Transfer döneminde hedefimizi ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu.

"BİZİ ÇOK SIKIŞIK BİR PROGRAM BEKLİYOR"

Yakın zamanda önemli maçların olduğunu kaydeden Karaman, şöyle konuştu: "Bugün iki stoperimiz olmadan oynadık. Ekibimle birlikte eldeki kadroya göre ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Yukarıları hedefliyorsak nokta transferler yapmak durumundayız. Transfer önemli. Bilindik transfer olması da gerekiyor. 2 senedir kulübümüze gelip giden oyuncuları biliyorsunuz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 30 Aralık'ta kupa maçımız var. Yabancı oyuncular izin istiyor. Brezilya'ya, Gana'ya gidecek oyuncular var. Yerliler de izin istiyor. 9 Ocak'ta ilk maçımızı Altay ile oynayacağız. Bu takıma ne zaman dinlenme vereceğiz? Dolayısıyla oyuncularımızı ve bizi çok sıkışık bir program bekliyor. Bununla birlikte transfer döneminde Afrika kupasına gidecek oyuncular var. Ben ligin ikinci yarısına yeni transfer oyuncularımla başlamak isterim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Hikmet Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-27 23:06:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.