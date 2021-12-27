Çalımbay: “Üzüldüğüm tek şey, yediğimiz goller”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yukatel Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, “En çok üzüldüğüm şeyler goller, defansımıza yakışmayacak goller yedik” dedi.

30’lık mağlubiyet sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay; ”En çok üzüldüğüm şeyler goller, defansımıza yakışmayacak goller yedik. Bizi en çok üzen buydu. Ondan sonra tabii ki Kayseri takımına güven geldi. Tekrar takımı iyi bir duruma getirmek zor oluyor tabii ki. İlk yarı bittikten sonra değişiklikler yaptık ve bambaşka şekilde oynadık. Kesinlikle bu maçtan ders çıkarmak gerekiyor, özellikle yediğimiz gollerde. İkinci yarıda iyi oynadık. Kayseri bir avantaj yakaladı, onu çevirmek kolay değildi. Bir tane maç kaybettik, kötü bir şekilde kaybettik. Mağlup olabilirsiniz, berabere kalabilirsiniz ama tek üzüldüğüm şey böyle goller yemememiz gerekiyordu” dedi.

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